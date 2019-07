"Flush": spopola sul web il pezzo di Cboy e BaiBabu

Il nuovo pezzo di Lamin Ceesay, in arte Cboy, rapper, come lui stesso ama definirsi, afrosalernitano, sta spopolando on line. In una manciata di ore, il nuovo pezzo di Cboy, cantato in collaborazione con BaiBabu, ha totalizzato oltre mille visualizzazioni su youtube. Flush coniuga due lingue, l'italiano ed un dialetto gambiano, mescolando culture e parole di due paesi diversi che si incontrano nella canzone di Cboy.