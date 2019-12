Azzurro e oro, tra cielo e mare: l'inverno "si tinge d'incanto" negli scatti di Fusco

Blu, celeste e oro, "pennellate" di colore che dal cielo si tuffano direttamente in mare. E' un inverno magico, quello "catturato" negli scatti di Fabio Fusco che, questa mattina, in Costiera, è riuscito a fotografare un nuovo splendido scenario made in nature.

Il mattino, dunque, si tinge di incanto per far innamorare del nostro territorio cittadini e turisti, in questa gelida domenica di dicembre. Tanta curiosità.

Gallery