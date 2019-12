Dal solstizio d'inverno, al sole che illumina il mare: la Costiera "dà spettacolo"

Dal fascino del solstizio d'inverno dei giorni scorsi, ai riflessi d'oro nel mare blu di Santo Stefano. Il nostro territorio dà spettacolo, in questo periodo festivo. Sono ancora una volta gli scatti di Fabio Fusco, a lasciare senza fiato gli amanti della natura.

Le foto

Suggestive, alcune immagini del 23 dicembre, tra nubi, spiragli di luce e mare mosso in Costiera. Come sorprendente risulta pure lo scatto di questa mattina a Positano, in cui il sole si riflette nel mare, tingendolo d'oro e d'azzurro e dando vita ad un perfetto panorama da cartolina. Spettacoli naturali, questi, che danno ossigeno ad occhi e cuore.

Gallery