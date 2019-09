Nuovo collegamento Frecciargento Sibari - Bolzano: fermata anche a Salerno

Buone notizie per chi viaggia: è attivo il Frecciargento 8513/8512 che parte da Sibari alle 6.15 con fermate a Paola, Scalea, Salerno, Napoli Afragola con arrivo a Roma Termini alle 10.30 e che prosegue poi per Bolzano con partenza da Roma alle 10.45 e arrivo alle 15.14. Le fermate in tal caso sono a Firenze Campo di Marte, Bologna, Verona, Rovereto e Trento.

I dettagli

Il Frecciargento 8517/8516 parte da Roma alle 18.14 con fermate a Napoli Afragola, Salerno, Scalea, Paola e arrivo a Sibari alle 22.45. Il treno proviene da Bolzano con partenza alle 13.16 e arrivo a Roma Termini alle 17.53 con fermate a Trento, Rovereto, Verona, Bologna, Firenze Campo di Marte.