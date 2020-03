Fuga dalla Lombardia, una salernitana a Milano: "Sono indignata"

Quando ho saputo dell'assalto alle stazioni di Milano sono rimasta basita: per me è impensabile che tutte queste persone non siano capaci di comprendere la vera motivazione per cui la Lombardia è stata blindata. La sconsideratezza di questo gesto non è giustificabile neppure con la paura: nessuno ci ha chiusi in casa. I negozi sono aperti, con un po' di organizzazione e modificando il proprio stile di vita (provvisoriamente), si può evitare che la situazione peggiori.

Indignata, la salernitana Paola Bisogno residente a Milano, in merito alla fuga dalla Lombardia della scorsa notte che mette in serio rischio chi ha viaggiato e i territori da loro raggiunti. "Tutti noi immigrati dal sud abbiamo famiglia, amici e affetti altrove, ma proprio perché siamo persone coscienziose e responsabili sappiamo che bisogna restare in Lombardia. Non ci vuole molto a capire il perché, mi chiedo come queste persone non abbiano afferrato il punto. - ha concluso la giovane - Spero che le varie regioni prendano provvedimenti e che gli facciano passare le vacanze in isolamento, come è giusto che sia". Paola Bisogno incarna, dunque, l'esempio di tanti salernitani responsabili che, scegliendo di non mettere a rischio la propria e l'altrui salute, hanno scelto di non spostarsi in questa delicata emergenza, facendo prevalere il buon senso sulla paura, per il bene della comunità.