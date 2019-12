Salerno: apre il nuovo temporary store di Garmin

Venerdì 6 dicembre, alle 16, aprirà in corso Vittorio Emanuele 231, il nuovo temporary store di Garmin, la società americana impegnata, tra gli altri settori, nel wearable, nautica e aviazione. La linea delle sue, oramai, iconiche serie di strumenti da polso sarà al centro dell'offerta nel nuovissimo temporary store di Salerno. A partire dai preziosi, per linee e materiali impiegati, tool watch della linea MARQ, fino agli hybrid watch dal gusto classico vívomove; per non dimenticare gli eleganti e aspirazionali sportwatch multisport fēnix 6, perfetti per chi desidera esibire la propria passione anche da dietro una scrivania, e i colorati modelli Instinct. All'inaugurazione parteciperà anche il campione olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino.

Il commento

"Aprire un temporary store Garmin a Salerno significa per noi voler coltivare un rapporto diretto con il pubblico dell’area – ha commentato Stefano Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia – e questo è un esperimento pilota in Italia che vogliamo testare in una città dove abbiamo avuto sempre un riscontro positivo".