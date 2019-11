Killer dei gatti a Battipaglia, Tiziano Ferro aiuta gli animalisti: anche Tris trova una casa

Anche il noto cantautore Tiziano Ferro sostiene la lotta animalista di Battipaglia. La Dpa Onlus, infatti, sta riuscendo a trovare casa a tantissimi micini messi in salvo dal killer dei gatti della cittadina della Piana del Sele, anche grazie alle condivisioni sui social di Ferro.

Il ringraziamento

"Tiziano Ferro si è mostrato molto sensibile alla causa, insieme all'associazione Mici e Amici Onlus di Bologna - assicura Alfredo Riccio della Dpa di Battipaglia - Grazie alle condivisioni su Instagram, Tiziano Ferro ci ha fatto arrivare innumerevoli richieste di adozione, non ultima quella per Tris, un micino picchiato e reso tripode per le botte". Un ringraziamento sentito, dunque, va al cantautore italiano da parte degli animalisti di Battipaglia.



