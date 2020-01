Gattino scomparso a Pastena, l'appello del proprietario: "Aiutateci, offriamo ricompensa"

E' stato smarrito Opel, un gattino grigio, tigrato, in zona Pastena, a Salerno, vicino alla farmacia comunale e al bar pacifico. Di circa 6 mesi il micio non è castrato ed ha solo le prime 2 vaccinazioni. Ricerche incessanti per riportarlo a casa, ma, ad ora, nessuna traccia del gatto.

L'appello del proprietario