Giffoni Sport and Food sarà "plastic free": l'idea del circolo Legambiente Picentini "Arcadia"

Non ci saranno stoviglie e bicchieri di plastica alla terza edizione di Giffoni Sport and Food, l'evento promosso da Giffoni eventi in programma dal 6 al 16 giugno nella Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana.

L'evento

Dal 6 al 9 giugno, durante il weekend dedicato alla pizza, le 27 attività enogastronomiche presenti all’interno del Villaggio per Tutti serviranno le loro eccellenze utilizzando stoviglie e bicchieri in materiali compostabili e alternativi alle plastiche, lanciando così la prima grande sperimentazione all’interno di uno dei più grandi eventi dedicati allo sport e all’alimentazione. A portare avanti l'idea è stato il neonato circolo Legambiente Picentini Arcadia ed è stata subito sposata dagli organizzatori di Giffoni Sport And Food, con la collaborazione determinante di Imaco srl e Neotes, che hanno patrocinato l’iniziativa insieme a Legambiente Campania Onlus. Il 6 giugno, giorno dell’inaugurazione della manifestazione e del lancio della sperimentazione, Legambiente Picentini Arcadia metterà a confronto i sindaci dei Picentini in una tavola rotonda (ore 18:00) sul tema Picentini Plastic Free: la proposta di Legambiente per un territorio libero dalle plastiche.

Gli interventi

A confronto alcune esperienze campane di successo, come quelle del Comune di Pollica, tra i primi in Campania ad adottare una delibera che mette al bando la plastica dal comune cilentano, al Pomigliano Jazz, tra i principali festival di jazz italiani che da anni porta avanti il progetto Pomigliano Green in collaborazione con Legambiente Campania Onlus. E ancora l’esperienza del Parco eco-archeologico di Pontecagnano Faiano e quella del Comune di Pontecagnano Faiano, che da qualche settimana ha avviato una sperimentazione nelle attività commerciali presenti sul proprio litorale costiero.Alla tavola rotonda prenderanno parte Mattia Carpinelli, presidente del circolo Legambiente Picentini Arcadia, Giuseppe Di Vece, responsabile scientifico del circolo Legambiente Picentini Arcadia, Carla Del Mese, presidente del circolo Legambiente Pontecagnano Occhi Verdi, Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania Onlus, Stefano Pisani, sindaco di Pollica, Claudio Gubitosi, fondatore del Giffoni Film Festival, Onofrio Piccolo, direttore artistico di Pomigliano Jazz e i sindaci di Acerno, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte.