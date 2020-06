Giornata ecologica ad Altavilla Silentina: l'appello dell'ingegnere Pellegrino

L'associazione Intelligentia, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, ha organizzato, per il 14 giugno, una Giornata Ecologica per ripulire, armati di guanti e sacchi, la località Macchia di Altavilla Silentina. L'appuntamento, quindi, è per domani 14 giugno alle ore 09.00 con il ritrovo dei partecipanti presso il convento di San Francesco. Alle 09.30 è prevista la partenza per la località Macchia dove inizierà l'opera di pulizia. Alle 12, poi, sono previsti i ringraziamenti a tutti i partecipanti.

L'appello

L'appello, quindi, è di partecipare numerosi all'iniziativa. "Noi ti diamo sacchi e guanti - ha spiegato il presidente Vincenzo Pellegrino - tu ci metti la tua voglia ed il tuo impegno a rendere il tuo territorio più sano, bello e accogliente, aiutandoci a raccogliere i rifiuti abbandonati. Ti aspettiamo".