Gerardo Giarletta, cantautore salernitano, ha approfittato della città di Salerno illuminata dalle Luci d'Artista per registrare una sua versione del pezzo dei Modà intitolato Guarda le luci di questa città.

Il commento

"E' un piacere e un onore per me interpretare una canzone a cui tengo in modo particolare - ha spiegato Giarletta - Una canzone molto intima e particolare. Profonda e struggente, con una melodia intensa e d'impatto".