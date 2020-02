Il duo salernitano "Settembre" presenta il nuovo album "Grattacieli di basilico"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si chiama "Grattacieli di Basilico" il nuovo album di inediti del duo salernitano Settembre, formato dalla cantante Angela Cicchetti e dal chitarrista Ivan Imperiali. Coppia artistica (e anche nella vita) i Settembre hanno sviluppato uno stile molto personale, con ispirazioni dalla musica d'autore italiana, dal jazz e dal sound della tradizione brasiliana. Dopo anni di gavetta, anche all'estero e di cover di grandi della canzone italiana, da Mina a Pino Daniele, passando per Luigi Tenco, oggi Angela e Ivan hanno realizzato il loro primo album di inediti. Per coprire le spese relative ai costi di mastering, ufficio stampa e stampa delle copie fisiche dell'album "Grattacieli di Basilico" è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, con l'obiettivo di coinvolgere tutti i fan dei Settembre in questo progetto speciale. Ognuno di voi contribuirà ad un pezzetto di questo lavoro che è ormai quasi terminato e necessita solo dell'ultima spinta da parte vostra per essere stampato e ricevere la promozione che merita. Non vediamo l'ora di potervelo consegnare - dichiarano Angela e Ivan. Per chi sceglierà di contribuire alla campagna, i Settembre hanno messo in serbo ricompense speciali, dal disco con dedica personalizzata alle magliette, dalle lezioni di chitarra Bossa Nova o di canto, a un concerto privato. Per maggiori informazioni sulla campagna di crowdfunding: https://www.produzionidalbasso.com/project/settembre-grattacieli-di-basilico-il-nuovo-album/