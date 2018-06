“Il pesce pettine”, quando un film diventa romanzo

Il 6 giugno la cineasta campana Maria Pia Cerulo presenta in Provincia il libro che ha tratto dal suo lungometraggio con le Sandrelli madre e figlia, di prossima uscita



Il Pesce Pettine, film della regista Maria Pia Cerulo con Stefania e Amanda Sandrelli presto in tutte le sale italiane, è diventato un libro. La cineasta campana, già assistente di Lina Wertmüller, presenterà il suo romanzo d'esordio mercoledì 6 giugno alle ore 17.30 nella Sala Giunta della Provincia di Salerno (via Roma 104).



All'evento, aperto al pubblico, parteciperanno il Presidente della Provincia Giuseppe Canfora; il Sindaco di Buccino – il paese della regista – Nicola Parisi; Mario De Iuliis, Presidente Provinciale UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco. Interverranno inoltre i giornalisti Margherita Siani de Il Mattino e Stefano Pignataro de La Città; la giornalista e editor Antonietta Piscione; Maria Rosaria Pagnani, storica delle donne. Modera Enzo Landolfi.



Durante l'incontro verrà data lettura di alcuni dei passi più significativi del libro (voce narrante: Teresa Rizzo), il che fornirà a Maria Pia Cerulo l'occasione di affrontare, tra l'altro, l'affascinante tematica delle differenze tra scrittura per il cinema e scrittura per il romanzo.