Salerno: attesa per il nuovo Customer Service di Samsung

Grande attesa per l'apertura del nuovo Samsung Customer Service di Salerno. Mercoledì 29 gennaio alle ore 12, infatti, presso la Galleria Mediterraneo di via San Leonardo, ci sarà la cerimonia di inaugurazione del nuovissimo centro di Samsung Electronics Italia che fornirà assistenza tecnica continua e formazione digitale gratuita per i cittadini.

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'Head of Service Division di Samsung Electronics Italia Vito Fortunato.