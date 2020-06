Santuario del Carmine, al via i mercoledì di incontro e catechesi: l'annuncio di Don Biagio

Incontri e catechesi dal vivo e a mezzo social, presso il Santuario Maria Santissima del Carmine di Salerno. Ad annunciarli, il neo-rettore don Biagio Napoletano: "Essendo nato in me il desiderio di rendere il Santuario centro di spiritualità, cultura, politica, arte per far sentire la Voce della Chiesa in questo contesto di relativismo religioso, è mia intenzione , con il consenso di Don Benedetto, don Mario, don Gobbin, e padre Massimo, dar vita ai Mercoledì del Carmine - ha spiegato don Biagio - Prendendo spunto dalle parole del Vangelo di Matteo Mt 10,27: quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze, vorrei creare un gruppo responsabile che possa individuare le tematiche da approfondire, partendo da Maria, Stella della Nuova Evangelizzazione, con incontri e catechesi da tenere presso il Santuario e trasmetterli in diretta sui vari canali Youtube, Facebook, sito del Santuario, TV, con scadenza quindicinale (1° e 3° mercoledì del mese)".

Gli appuntamenti

Protagonisti degli incontri, saranno teologi, professori universitari, filosofi e cattolici impegnati. "Ricordo ciò che Pio VII disse al beato Rosmini: Tu devi condurre gli uomini di oggi con la ragione alla religione. Il nostro gruppo sarà aperto a tutti coloro che - sentendosi invitati della Vergine del Carmine- si renderanno disponibili. Sarà bello inaugurare questa iniziativa in prossimità della festa del Carmine", ha aggiunto il Rettore. Appuntamento, dunque, con il primo incontro, mercoledì 8 luglio alle ore 20, presso il Santuario del Carmine.