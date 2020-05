Angri: infermiera in pensione dona un ventilatore all'ospedale, usando parte della sua liquidazione

Un gesto nobile, da una infermiera di Angri in pensione. "Il cuore degli angresi è immenso", ha osservato il sindaco Cosimo Ferraioli per commentare la scelta della cittadina Maria Marrazzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il dono

L'infermiera in pensione, infatti, per anni in servizio al Pronto Soccorso dell’Umberto I di Nocera Inferiore, ha destinato parte della sua liquidazione per l'acquisto di un ventilatore polmonare, per donarlo al Covid Scarlato di Scafati. "Grazie di cuore a nome di tutta la nostra comunità", ha concluso il primo cittadino.