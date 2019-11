Gioia grande a Cava: intervento riuscito per la piccola Miriam

Una buona notizia per la comunità: è riuscito l’intervento al quale si è sottoposta la piccola Miriam Corsini, bambina di Cava de’ Tirreni operata al Childrend’s Heart Hospital.

La storia

Il delicato intervento chirurgico è servito a farla guarire da una cardiopatia congenita complessa: la piccola aveva già subito due interventi a cuore aperto, ma per risolvere definitivamente il problema necessitava di una nuova operazione, per un costo di 120 mila dollari. Grazie ad una gara solidarietà, “Canta Miriam!”, è stata raggiunta la cifra necessaria per curare la bambina. La notizia della buona riuscita dell'intervento, condivisa sui social, è diventata in poco tempo virale. Gioia.