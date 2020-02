"E io te credo": il primo video musicale del progetto VividArte LIS

Uno splendido video con una toccante interpretazione della danzatrice LIS Michela Chirico sta facendo, in questi giorni, il giro del web con oltre 17mila visualizzazioni. Il video di E io te credo è nato come apripista del progetto VividArte LIS che ha come obbiettivo quello di rendere, per tutti, il teatro, la musica e l’arte in genere, più emozionante.

Il video

Il video di E io te credo LIS, ha come protagonisti la coreografa e danzatrice LIS Michela Chirico, il cantante Tommaso Fichele ed il chitarrista Fabio Notari. La regia del video è stata affidata a Marylù Lallo, coadiuvata da Manuel Stabile e Giovanni Rocco. A supporto dell’ iniziativa la promotrice LIS Rosaria Sinforosa ed il Centro Teatro Spazio diretto da Vincenzo Borrelli.