Ipop festival 2019 - a cappella music festival

IPop Festival torna per la sua III edizione che anche quest'anno, come sempre, accoglierà una line-up di artisti ricca e variegata, capace di spaziare tra gli estremi più ampi della musica pop (e non solo).

Il 9 Novembre 2019, lo scenario che ospiterà il festival sarà ancora una volta il Teatro Augusteo Salerno, uno dei teatri più suggestivi del nostro territorio, sito nel pieno centro della città.



"LET'S TURN IT ON" è il titolo che accompagna questa edizione 2019 di iPop Festival, un tributo a Freddie Mercury, uno degli artisti che con il suo genio musicale ha saputo segnare ed ispirare generazioni di uomini e donne. Questo brano meraviglioso rappresenta un vero e proprio inno alla vita il cui messaggio vuole istruirci affinché, attraverso la musica, ci si possa spogliare di ogni timore o pregiudizio, per partire così alla ricerca della propria identità primordiale.



Musica, Arte, Territorio e Simbolo come espressione identitaria.



LINE-UP:

- Coro Crescent, Salerno / dir. Paola De Maio & Raffaele D’Ambrosio

- Flowing Chords, Roma / dir. Margherita Flore

- Le Mani Avanti, Roma / dir. Gabriele D’Angelo



Ricordiamo che iPop Festival è inoltre un’iniziativa solidale. L’associazione con la quale abbiamo deciso di collaborare quest’anno è "Soccorso Amico Onlus", che da anni mette i suoi volontari a servizio del nostro territorio.



About:

"Soccorso Amico" è un'associazione di volontari fondata nel 1973 dal Dott. Giuseppe Satriano.

"Soccorso Amico" svolge attività di pronto soccorso, assistenza socio-sanitaria, didattica, ricerca di interscambi con l'estero e protezione civile.



Tel: 089/339999 | Via Generale Clark 84131, Salerno (Italy)



Si ringrazia il Comune di Salerno e l’ARCC (Associazione Regionale Cori Campani) per la concessione del patrocinio.



