Salerno alla conquista dell'Italia: una pagina facebook sta decretando la nostra vittoria

Salerno tra poche ore potrebbe conquistare l'intera penisola: questo è quanto sta accadendo su ItaliaGuerraBot 2020, un vero e proprio fenomeno social che consiste in una fittizia guerra civile tra province. Ogni ora c'è un aggiornamento con una provincia che ne conquista un'altra o che si ribella alla sua dominatrice. Gli aggiornamenti sono curati da un bot che sceglie casualemente una provincia che ha la possibilità di conquistare quella con il centroide più vicino al suo. La pagina dedicata alla spassosa guerra civile delle province italiane coinvolge oltre 100mila utenti che seguono assiduamente gli aggiornamenti e la riempiono di meme legati a personaggi famosi o a luoghi comuni delle province. Così ad ogni conquista effettuata da Salerno ci sono immagini di De Luca a cavallo di un ippocampo in posa napoleonica o catapulte caricate con zizzone di Battipaglia.

La conquista di Salerno

La prima run ha visto la vittoria della provincia di Verbano-Cusio-Ossola mentre in questa seconda il destino dell'Italia sembra essere quello di essere conquistata dalle armate della nostra provincia. Allo stato attuale Salerno ha conquistato ben 94 province su 110 mentre le altre 16 sono state conquistate da Aosta. Sono state poche le province che hanno dato del filo da torcere a Salerno. Verso sud c'è stata un'impasse sul corridoio calabrese tra la nostra provincia e quella di Trapani, mentre al confine nord il centro Italia sembrava essere saldamente nelle mani di Teramo. Dopo aver conquistato la Sicilia, però, Teramo è rimasta circondadata tra Salerno, Belluno e Aosta mentre dal mare arrivavano le truppe di Oristano che ne hanno ostacolato l'espansione. Il tutto si è risolto con solo due province che hanno conquistato la totalità dei territori: Aosta e Salerno. Dopo alcune scaramucce sul confine emiliano, però, sembra che la situazione sia nettamente in vantaggio per Salerno che, a meno di imprevedibili eventi, si avvia ad una vittoria di questa seconda run.

Gli altri bot

ItaliaGuerraBot 2020 è nata da un'idea di un ragazzo di Bergamo che ha realizzato anche altri bot: uno dedicato ad una Guerra Mondiale, un altro dedicato ad una Guerra Civile Spagnola ed un ultimo legato al mondo del Trono di Spade.

Le foto sono solo alcuni meme utilizzati dagli utenti della pagina relativi alla conquista dell'Italia da parte della provincia di Salerno

Gallery