LA FORMA DELLA VELOCITÀ - Mostra Personale del Designer Pietro Camardella...

La Mostra è il quinto appuntamento della rassegna ARTI AL DELLE ARTI...

In esposizione i disegni di Pietro Camardella, Designer Salernitano dei piu' famosi modelli della Ferrari degli anni 80 in PININFARINA, dalla F40 alla F50, Mythos, 456GT, 512TR e tanti altri ancora. La Direzione Artistica è a cura del Designer Antonio Perotti che ha avuto l'intuizione di scegliere un Teatro come location per eventi d'Arte, intuizione subito accolta dal direttore Artistico del Delle Arti, Claudio Tortora.

Il progetto grafico è curato da Cesare Minucci Graphic Designer.

Vernissage venerdì 25 maggio - ore 19:00 - Teatro Delle Arti - Salerno

