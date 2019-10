"Auguri Manuel": la lettera del dottor Salvati al nipote neo-diciottenne

Tramonti 12/10/2019

Manuel,nel giorno del tuo diciottesimo anno,ricordo perfettamente la prima volta in cui i miei occhi hanno guardato dritti nei tuoi,che ancora non riuscivano a mettere a fuoco quel che ti stava intorno. Tu eri in una piccola culla dopo aver compiuto la fatica di venire al mondo ed io già ti volevo bene, di un bene indescrivibile, solo per il fatto che tu fossi lì. Ora che sei grande,ora che non mi chiami più la domenica per venirti a trovare o per venirmi a trovare e non mi cerchi per giocare alle costruzioni o suonare la pianola che ti ho regalato, terrò con me tutti i ricordi che abbiamo costruito insieme.

Li guarderò sorridendo anche se con un po' di nostalgia. Ma tu vai, vai nel mondo, nipote mio. Conoscilo, esplorarlo, vivi ogni esperienza che ti capiterà con la maggiore intensità possibile. Sbaglia, balla, corri, ridi, divertiti e sii anche un po' triste. Qualunque strada tu prenda,qualunque persona tu voglia essere,fallo fino in fondo. Non perderti nemmeno un minuto di questa vita, non pensare a come le cose sarebbero potute andare, i rimpianti e i rimorsi non servono a niente. Se sei insoddisfatto, cambia. Non c'è niente di più bello al mondo di cambiare, reinventarsi, non lasciare mai che un giorno sia uguale, identico ad un altro. Io sarò sempre qui a sostenerti, ad amarti, a guardarti andare sperando, però,che facendolo ti volterai indietro per sorridermi. E' la tua vita e solo tu puoi decidere come viverla.

Ricordati sempre che tuo zio Alfonso Salvati ti vuole bene e sempre te ne vorrà.

Auguri per il tuo diciottesimo anno.