Gli alieni atterrano sulla Terra nel 2357: i fumetti del salernitano Alex Caravano

Si chiama Alex Caravano, ha frequentato la scuola del fumetto “Comix” di Salerno per quattro anni ed ha terminato gli studi da due anni. E, in questo arco di tempo, ha iniziato un suo progetto di tre volumi di fumetti intitolato, “La verità all'improvviso”, ambientato a New York nell'anno 2357.

L’iniziativa

La protagonista è la cantante Ariana Grande il cui ruolo nella trama è di astrologa, ufologa e lottatrice di arti marziali. La trama tratta di un'invasione aliena che svelerà la vera nascita e provenienza della vita nel pianeta Terra. “Una volta svelata questa verità all'umanità - racconta Alex - gli alieni arrivano alla conclusione che l'essere umano nonostante i suoi sforzi per migliorare e prendersi cura della Terra e della vita, finirà per distruggere lo stesso pianeta. Quindi decidono di sterminare la specie umana. Gli alieni hanno sembianze umanoidi dotati di poteri. Uno di loro, però, inizia a pensare che ora che l'essere umano sa la verità potrà cambiare e dare a noi un'altra possibilità. Da lì inizia una lotta tra questo alieno ed il suo rivale. Ariana segue questo scontro finché l'umanoide buono svela un'altra verità e cioè che Ariana è la figlia del re e della regina del pianeta umanoide. Ad Ariana viene dato il potere umanoide che le era stato levato da neonata e spedita sul pianeta Terra dai suoi genitori per dare speranza all'umanità di cambiare. Di qui il finale per sconfiggere l'umanoide malvagio è nelle mani di Ariana”. Nel secondo e terzo volume ci sono nuove verità nascoste. “Il fumetto è interamente a matita per far vedere al lettore che duro lavoro c'è per realizzare un fumetto tutto a mano” precisa Alex. I primi due volumi sono in vendita nelle librerie Feltrinelli e Mondadori, sui loro store e su Amazon. Al terzo volume ci sta ancora lavorando. “Io disegno anche ritratti, personaggi dei cartoni animati come i manga,e qualunque stile disegnativo” fa sapere Alex.

