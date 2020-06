Labrador abbandonato trovato in montagna, ad Ottati: lo adotta un carabiniere

Era stato abbandonato sin da cucciolo ed ora, finalmente, ha trovato casa. Un labrador trovato durante un pattugliamento ad Ottati, in montagna, è stato custodito dai militari per una settimana, in attesa del suo proprietario.

Il lieto fine

Contattato il veterinario, per verificare il possesso di microchip, i forestali hanno appurato che il labrador non aveva mai conosciuto il calore di un focolare: come riporta Infocilento, il carabiniere scelto Giuseppe Moscato ha deciso di regalare al cagnolino un lieto fine, adottandolo. Finalmente, dunque, il Labrador avrà una famiglia.