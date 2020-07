Il Covid-19 non frena la Lamparata della Cilento Mare: pesca sotto le stelle a Camerota

Il Covid-19 non ferma la magia della Lamparata: a bordo della Cilento Mare, infatti, è possibile rivivere la tradizionale pesca notturna sotto le stelle. La Lamparata è una pesca che viene effettuata di notte con una grossa luce montata su di una barca chiamata appunto "lampara". Con tale luce, viene illuminato uno specchio di mare in modo da attirare i pesci in superficie. Quando i pesci raggiungono la zona illuminata, i pescatori gettano le reti così da circondarli. Solitamente il pescato consiste in pesce azzurro che verrà preparato dai pescatori e mangiato sulla spiaggia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per chi desidera, infine, non manca la possibilità di concedersi un bagno notturno sulla spiaggia. Per info e prenotazioni, è possibile recarsi presso il gazebo Cilentomare, al Porto di Camerota (Tel. 0974 932735 - Cell. 333646124)