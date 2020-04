Covid-19: l'anti-virus del pizzaiolo-poeta Lardieri, tra i versi di Dante e l'Apocalisse

In attesa della ripartenza delle attività ed anche oltre, il maestro pizzaiolo Donato Lardieri, poliedrico e tenace salernitano impegnato nella gastronomia, nel teatro e nel sociale, ha scovato una strategia originale per fronteggiare l'emergenza Covid-19: la poesia. Aprendo un canale Youtube (dal nome "Donato Lardieri" ndr), il noto pizzaiolo si è calato nelle vesti di poeta, recitando i versi di Dante e l'Apocalisse e proponendo diversi video che stanno facendo emozionare innumerevoli appassionati del genere e non solo.

Un'idea originale e densa di significato, quella messa in piedi da Lardieri, ideatore della pizza che "nun se 'nchiomm" che, con i suoi versi poetici, sta contribuendo ad allietare cittadini di ogni età, con il peculiare "anti-virus" adottato.