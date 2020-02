Lettera-elogio all'internista Lilli, una lettrice: "Perchè il dottore non esercita più alla Tortorella?"

Una lettera di ringraziamento ed un appello in favore del medico internista Cesare Lilli, da parte di una nostra lettrice venuta a conoscenza di una novità recente del tutto inattesa. Il noto internista, infatti, non presta più servizio presso la Clinica Tortorella di Salerno, dove, negli anni, ha conquistato la stima e la fiducia di innumerevoli pazienti. La ragione sembra legata ai tagli del personale medico della struttura. Riportiamo, di seguito, la lettera dell'utente che, attraverso la nostra testata, ha deciso di lanciare un interrogativo:

Sono una ultrassentenne ed è la prima volta che mi rivolgo ad una testata giornalista per...protesta. Nel corso della mia vita, ho conosciuto tanti medici per problemi che hanno riguardato sia me, che i miei familiari: di qualcuno non ricordo il nome, nè ne ho più notizie dal momento che ho vissuto in diverse città. Posso però affermare che di qualcuno ricordo il sorriso, la gentilezza e di qualcun altro i modi frettolosi e l'aria un po' burbera.

Oggi voglio soffermarmi sul dottor Cesare Lilli che fino a poco tempo fa esercitava la sua professione presso la Clinica Tortorella. Perchè parlarne? Perchè purtroppo ho saputo che il dottore non fa più parte dell'equipe medica della clinica salernitana: so per certo che non è dipeso dalla sua volontà e so anche che un dottore come lui è difficile, anzi, difficilissimo, da incontrare. Competente, affabile, sempre disponibile e, soprattutto, in lui non vi è alcuna traccia di venalità. E allora mi chiedo: qualcuno può giustificare con motivi seri, accettabili ed autentici, il fatto che sia stato escluso dalla equipe?