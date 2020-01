Curiosità, la salernitana Benedetta De Luca presenta la sua linea di abiti su Rai2

Riflettori nazionali puntati su una salernitana: Benedetta De Luca, oggi pomeriggio, ha presentato su Rai2 la sua collezione di abiti per chi ha una disabilità.

La curiosità

Originaria di Sala Consilina , Benedetta è stata ospite della trasmissione “Detto fatto”: "E’ un sogno che si materializza, sperando possa far parte del mio futuro. La realizzazione di questi tre abiti è frutto di mesi e mesi di sacrifici e sono sicura che papà sarà orgoglioso di me e lo dedico a lui”, ha detto l'influencer salernitana, rivolgendo un pensiero speciale al suo papà, volato in Cielo pochi giorni fa,