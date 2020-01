Salerno e la Divina su Rai 1: Linea Verde dedica il week-end al nostro territorio

Un week-end dedicato al nostro territorio, quello di Rai 1. Il programma nazionale Linea Verde, infatti, il 4 gennaio alle 12.20, punterà i riflettori su Salerno, mostrando, in particolare, i dolci tipici dei giorni di festa della Pasticceria Romolo. Bontà e curiosità al chiarore delle Luci d'Artista, dunque, sabato, su Rai 1.

Gli appuntamenti

A seguire, il primo viaggio di Linea Verde del 2020 si svolge in una delle zone turisticamente più rinomate d’Italia: la Costiera Amalfitana che da Positano a Cetara, nella cornice dei Monti Lattari, passando per Amalfi e Minori, presenta una sequenza di borghi marinari e specchi di mare unici al mondo. Domenica 5 gennaio, alle 12.20, mare, fiordi, scogliere, insenature e i suggestivi scenari della Divina saranno i protagonisti della puntata con Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini e Peppone Calabrese. Doppietta made in Salerno, dunque, per Linea Verde, in questo fine settimana.