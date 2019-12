Oasi WWF di Persano: avvistate tre Lontre, le foto e il racconto

Emozioni e stupore presso l'oasi WWF di Persano, tra Campagna e Serre, per un nuovo straordinario avvistamento di lontre di Gianluca Damiani che ha raccontato del suo incontro. "Dopo due giorni di vento forte e attese interminabili dall’alba al tramonto, avevo individuato un’ansa più tranquilla del fiume, in cui scorreva acqua più lentamente - spiega - Pensavo che in un posto così, probabilmente i pesci avrebbero stazionato per più tempo, permettendo così alle lontre di pescare con più facilità".

Il racconto

"Qualche ora dopo l’alba, finalmente tre sagome scure hanno attraversato la superficie dell’acqua di fronte a me: tre lontre! È stato incredibile poter osservare questo nucleo familiare per quasi un’ora a pescare in tranquillità a pochi metri dalla sponda", ha concluso Damiani. Tanta curiosità.



