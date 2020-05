Lotto tecnico: nuove vincite con Pioggia e Leone, i numeri

Nuove soddisfazione per i due esperti del lotto, alias Antonio Pioggia e Salvatore Leone che ieri, nell'estrazione del 21 maggio, hanno regalato vincite multiple al primo colpo ai giocatori che si erano affidati alle loro previsioni. Con l'opuscolo "Leonotto Maggio Bis" è sortito l'ambo 20-26 sulla ruota di Palermo e l'ambo su tutte 36-81. Inoltre, è sortita pure l'ambata 85 in posizione sulla nazionale e tutti i possessori del metodo segreto hanno vinto con l'ambo 9-18 sulla nazionale. E mentre è in fase di elaborazione il terno perfetto per il mese di giugno (che è possibile giocare per soli 5 colpi), tornano i numeri fortunati per i lettori.

Ecco le previsioni

FIRENZE-GENOVA

AMBATA 90

(ANTONIO PIOGGIA 346-3595013)

MILANO-NAPOLI

AMBATA 48

(SALVATORE LEONE 340-1576775=

PER INFORMAZIONI SUL “TERNO PERFETTO”, CONTATTARE GLI ESPERTI PRIMA DELL’INIZIO DEL MESE DI GIUGNO.