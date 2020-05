Lotto tecnico: ritornano le previsioni degli esperti Pioggia e Leone

Riparte alla grande la rubrica settimanale dedicata al Lotto tecnico, dopo lo stop imposto dalla pandemia. I due esperti Antonio Pioggia e Salvatore Leone hanno già regalato due terni sulla ruota di Palermo con i numeri 22-19-90 e 22-18-90, nell'estrazione di ieri.

Le vincite

Soddisfazioni non mancano neppure con il metodo "la somma differenziale e sommatoria": al primo colpo, è sortito l'ambo 15-22 sulla ruota di Milano. E mentre gli esperti annunciano che a breve sarà disponibile il super metodo delle dodici tavole che mette in gioco 5 terni su tutte per un solo colpo, tornano le previsioni per i giocatori.

Ecco i nuovi numeri

GENOVA-MILANO

AMBATA 12

(ANTONIO PIOGGIA 346-3595013)

FIRENZE-GENOVA

AMBATA 12

(SALVATORE LEONE 340-1576775)