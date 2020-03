Lotto tecnico: ancora vincite con Pioggia e Leone, i nuovi numeri

Ancora vincite per i nostri lettori, con i due esperti del Lotto, alias Antonio Pioggia e Salvatore Leone. In questa settimana, infatti, si è rivelata vincente l'ambata 54 su Milano-Napoli, mentre i possessori del metodo segreto si sono aggiudicati l'ambo sulla ruota 75-90. E tornano, puntuali, le previsioni dei due esperti per chi gioca.

Ecco i nuovi numeri

MILANO-NAPOLI

AMBATA 66

VENEZIA-NAZIONALE

AMBATA 16

(ANTONIO PIOGGIA 346-3595013)

TORINO-VENEZIA

AMBATA 76

(SALVATORE LEONE 340-1576775)