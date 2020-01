Luci d'Artista e luci al tramonto: Salerno fa innamorare tutti i turisti

"Che meraviglia!": questa l'esclamazione sorridente di innumerevoli turisti approdati a Salerno per le festività natalizie. In tanti, infatti, ci hanno inviato messaggi e selfie per esprimere stupore dinanzi alle bellezze della nostra città. "Siamo qui per vedere le Luci d'Artista - ci racconta una coppia di visitatori del Nord - Siamo rimasti estasiati, però, non solo dalle luminarie, ma anche dalle luci naturali della vostra città. Godete di tramonti fantastici", hanno osservato marito e moglie.

La curiosità

Dello stesso avviso, delle comitive a spasso sul lungomare in questi giorni: "Di sera passeggiamo sul Corso e arriviamo fino alla villa- hanno detto alcuni turisti tedeschi - ma di pomeriggio siamo venuti per la seconda volta sul lungomare per non perdere il tramonto sul mare. Zu gut ! (troppo bello ndr)". Una bella soddisfazione per la nostra città che, anche quest'anno, si è, dunque, confermata meta turistica d'eccellenza: riproponiamo una serie di suggestivi tramonti salernitani catturati negli ultimi giorni dal nostro fotografo Antonio Capuano. Da ammirare.