Luci d'Artista 2019/2020: i Pinguini stanno tornando, "la traccia" sul lungomare

In molti ci hanno segnalato e chiesto delucidazioni sull'assenza dei pinguini e dei delfini sugli scogli del Lungomare, in questa edizione di Luci d'Artista. In effetti, a differenza di quanto ci si aspettava, le luminarie che risplendono all'orizzonte, ad oggi, ancora non sono presenti: c'è chi ha pensato che, a causa delle frequenti mareggiate e del maltempo, quest'anno, nessuna opera sarebbe stata montata sugli scogli, onde evitare danneggiamenti e conseguenti interventi di ripristino delle luminarie più esposte alle intemperie.

La curiosità

Eppure, all'altezza di piazza Sant'Agostino, spunta "una traccia" del ritorno dei pinguini: proprio lì, infatti, è stato collocato il cartello dedicato ai qr code delle Luci, raffigurante il simpatico uccello. Non si sa esattamente quando, dunque, ma i pinguini torneranno a illuminare il mare salernitano.