Salerno tra sogno e realtà negli scatti di Gugliucciello: l'eclissi, le Luci e...Van Gogh

Uno spettacolo intriso di suggestioni e magia, a Salerno, nella sera della prima eclissi del 2020. Il 10 gennaio, infatti, il fotografo Massimo Gugliucciello ha catturato la luna opaca tra le sfavillanti Luci d'Artista, regalando degli scatti decisamente affascinanti.

La curiosità

Non solo: passeggiando sul Lungomare cittadino, il talentuoso fotografo ha notato una singolare somiglianza tra il signor Pasquale e, niente di meno che...Vincent Van Gogh, di cui, neppure a farlo apposta, la nostra città sta ospitando la mostra immersiva presso il complesso di Santa Sofia. Sullo sfondo, i pinguini illuminati di giallo: non identico certamente, ma molto simile al grande artista, il signor Pasquale si è trovato ad essere "modello per caso" della foto di Gugliucciello che ha conquistato innumerevoli like sui social. Tra eclissi parziale e somiglianze surreali, al chiarore delle luminarie, dunque, ancora una volta, la nostra città ha fatto sognare grandi e piccini.