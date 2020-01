Adriatic Princess II, Salerno saluta la mini-crociera delle Luci

Tanta curiosità, sabato sera, tra i salernitani che hanno notato al Molo Manfredi la mini-imbarcazione per crociere, Adriatic Princess II, della Blu Navy, che, durante il periodo di Luci d'Artista, ha proposto escursioni giornaliere nel Golfo di Salerno, consentendo di ammirare le Luci d'Artista dal mare. Proprio oggi, le Luci saranno illuminate per l'ultima volta in questa edizione 2019/2020.

La motonave Adriatic Princess II, lunga 31 metri e capace di trasportare fino a 350 passeggeri, è stata una delle novità più attese delle luminarie, frutto dell'accordo sottoscritto con la compagnia toscana Blunavy: tanti, i turisti e i cittadini che si sono lasciati traghettare in questo mese, per avere suggestioni uniche, al chiarore delle Luci.

Foto di Antonio Capuano



