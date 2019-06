Musica: il cantautore cilentano Luciano Tarullo alle finali di Sanremo Rock

Luciano Tarullo, cantautore rock originario di Agropoli, sarà sul palco del teatro Ariston di Sanremo per partecipare alla finale della 32° edizione di Sanremo Rock. Luciano sarà impegnato il 4, 5 e 6 Giugno per le finali. Venerdì 7 sarà la volta della finalissima a cui accederanno soltanto 16 artisti. Ad accompagnarlo ci saranno Frank Cara e Gianmarco Falivena alle chitarre, Roberto Guariglia al basso e Michelangelo Sarnicola alla batteria.

Le parole di Tarullo

"Sono molto emozionato all’idea di poter portare la mia musica, le mie canzoni, in quello che è il tempio della musica italiana - ha commetato Luciano Tarullo - Il Sanremo Rock Festival è una vetrina molto importante a livello nazionale, ad esibirsi ci saranno molte band e artisti di primissimo livello che già hanno affrontato un’importante selezione. È anche un modo per confrontarsi con tante altre realtà musicali, un banco di prova importante sia per me che per la mia band. La cosa che più mi gratifica sarà proprio il fatto di condividere questa grande esperienza con i miei amici, la band che mi segue e mi accompagna ad ogni concerto - ha continuato il cantautore cilentano - La musica è un lavoro collettivo, un gioco di squadra. Avere una band fissa che mi supporto per me è fondamentale. Loro sono davvero dei musicisti di primo ordine e questo piccolo traguardo e anche merito loro. Solitamente si dice sempre che quello che conta è partecipare. È vero anche in questo caso - ha concluso - Sarà un’esperienza da vivere fino in fondo. Però ormai che ci siamo daremo il massimo per cercare di arrivare tra i primi 16, e poi chissà".