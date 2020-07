La luna del Cervo illumina Salerno: tutti con il naso all'insù

Tutti con il naso all'insù, sabato sera, per ammirare la Luna piena del cervo. Il nome deriva dai nativi americani: in questo periodo, infatti, le corna del cervo maschio si rinnovano e iniziano a crescere. Da qui, la somiglianza con le suggestioni in cielo.

La Luna piena del cervo è stata accompagnata anche da una eclissi di penombra, che si verifica quando il Sole, la Terra e Luna sono allineanti esattamente in questo ordine. In tanti, hanno immortalato il suggestivo spettacolo, riflesso sul mare.

Foto di Fabio Fusco