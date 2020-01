Curiosità per gli amanti di Lupin: Amalfi diventa location di un episodio del cartoon

Riflettori puntati sulla Costiera: un episodio di Lupin III andato in onda ieri sera su Italia 2, infatti, è risultato ambientato ad Amalfi. Come mostra la storia Instagram di Antonio Consiglio, “Lupin III: La lapide di Daisuke Jigen” aveva come location proprio la perla Costiera.

La curiosità

Nel cartone, i più attenti hanno notato una veduta animata di Amalfi ripresa dal porto e una dimora ispirata alla veduta di Atrani. Tanta curiosità.