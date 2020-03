Lutto ultras granata, il saluto ad Orazio D'Orso: "Una bandiera sui balconi"

Gli ultras granata si mobilitano per l'addio ad Orazio D'Orso, il tifoso del gruppo East Side prematuramente scormparso domenica 22 marzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

"Per salutare il Vecchio Orso - scrivono gli amici di sempre -, vista l'impossibilità di dargli il commiato al cimitero e in segno di vicinanza alla famiglia, esponiamo la sciarpa o un vessillo del gruppo a cui apparteniamo, della città o della squadra a cui teniamo, qualsiasi essa sia, per ricordare un Ultras che ci ha creduto fino in fondo. Sarà il modo di dargli un degno saluto. Never mind the bulldog".