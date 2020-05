Restaura la statua della Madonnina di Montalbino, in anonimato: sorpresa durante la pandemia

Un gesto commovente, intriso di fede e di quella gratuità del dono che più tra tutte rappresenta una carezza alla collettività, in questa delicata epidemia giunta alla Fase 2. Un anonimo cittadino, infatti, in silenzio e in punta di piedi, ha restaurato la Madonnina di Montalbino presso il Santuario di Santa Maria dei Miracoli di Nocera Inferiore.

A renderlo noto, lo stesso Santuario dell'Agro che già era chiuso prima dell'emergenza a causa di una frana e quindi resta ad oggi inaccessibile, fin quando non verranno effettuati i lavori di messa in sicurezza della strada. Un plauso all'autore del restauro.