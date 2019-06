Salerno: torna balneabile il mare a Torrione e Mariconda

Buone notizie per Salerno: il sindaco ha revocato il divieto di balneazione nelle acque di Torrione e in quelle in corrispondenza del torrente Mariconda. A rivelarlo è il quotidiano Il Mattino che spiega come restino non balneabili le due aree portuali e le foci dei fiumi. Secondo i dati Arpac, infatti, il mare cittadino, soprattutto nella zona orientale, è eccellente tranne in un paio di tratti dove è buona o in nuova istituzione o di nuova classificazione.

I rilievi

I rilievi sul mare salernitano sono stati effettuati il 12 giugno. L'Arpac ha sottolineato come, dall'analisi dei dati pregressi, si pò constatare il netto miglioramento qualitativo delle acque balneabili campane che dall’81% registrato nella stagione balneare 2011, subisce un incremento fino al 97% per la stagione balneare 2018, confermato per l’inizio della stagione balneare 2019 con una percentuale di costa ancora in qualità scarsa pari al 3%.