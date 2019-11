Mare in tempesta e "altre sorprese" a Positano: gli scatti di Fabio Fusco

Suggestiva, la mareggiata di ieri, in Costiera. Il fotografo Fabio Fusco ha immortalato le onde e il mare mosso, catturando, nei suoi scatti, la potenza e l'imprevedibilità della natura.

Nelle foto, anche un uomo che, sfidando la sorte, si è avvicinato (in modo imprudente ndr) al mare in tempesta, lasciandosi travolgere, seppur stando sulla terraferma, dalle onde giganti. Fortunatamente, nessuna conseguenza per lui.