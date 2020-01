Successo per Marina d'Arechi al Boot Dusseldorf 2020

Il porto Marina d'Arechi è stato protagonista del Boot Duesseldorf 2020, il più importante salone nautico d'Europa. Il porto salernitano, che ha partecipato per la quinta volta alla manifestazione, è stato ambasciatore delle attrattive del nostro territorio sul mercato.

Il Salone

Lo stand di Marina d'Arechi è riuscito a distinguersi ed attrarre appassionati provenienti da tuttu il mondo. Sono state sottoscritte circa 150 manifestazioni di interesse per gli ormeggi salernitani. "Le azioni di promozione messe in campo da Marina d'Arechi - ha commentato il presidente Agostino Gallozzi - rappresentano uno degli strumenti chiave per fare conoscere l'infrastruttura al mercato extra regionale che si configura come il 50% circa della nostra clientela. Siamo, infatti, sempre piu' convinti della necessita' di essere pienamente operativi sul versante internazionale".