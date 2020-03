Mascherine gratis per tutti: ci pensa Francesca di BabyLink di via Posidonia

Mascherine gratuite per i salernitani: l'iniziativa è della titolare di BabyLink di via Posidonia, a Torrione. L’idea è nata dopo che Francesca Fasano si è cucita da sola la sua mascherina, non trovandone nei negozi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'idea

Così, in questo periodo di emergenza sanitaria, ha deciso di usare il suo tempo libero per donare mascherine a tutti: chiunque ne avesse bisogno, può richiederla in privato direttamente sulla pagina BabyLink su Facebook o su Instagram o attraverso l’indirizzo mail kekkalink@hotmail.com Le mascherine le consegna calando dal balcone il cestino, alias il classico “panaro”: un'iniziativa davvero lodevole.