Pasta, pelati e mascherine: il sindaco annuncia la distribuzione gratuita a Montano Antilia

Pacchi di pasta e barattoli di pomodori pelati per i meno abbienti e mascherine per tutti. E' quanto ha annunciato il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli che, a mezzo social, ha reso nota le iniziative sociali messe in campo durante l'emergenza sanitaria in corso.

L'annuncio del primo cittadino

Dal 31 Marzo(per le fasce più in difficoltà) è possibile ritirare pacchi di pasta e barattoli di pelati (che acquisterò presso gli esercizi commerciali presenti su tutto il territorio comunale). Per informazioni contattatemi privatamente attraverso i canali che tutti conoscete e che state usando egregiamente!



Continua, intanto, la distribuzione delle mascherine ai cittadini, nonchè a tutti i bambini del comune di Montano Antilia: per i più piccoli, coloratissime mascherine in puro cotone, sapientemente confezionate dalla signora Maria Donnantuoni.