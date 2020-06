Mascherine artigianali protettive: le produce una sarta palestinese, l'idea di Nihad

Mascherie artigianali, con tanto di tasca e un foglio in tessuto non tessuto già incluso: questa l'idea di Nihad, una giovane donna palestinese, costretta a lasciare il proprio Paese e accolta in Italia insieme alla sua famiglia. Residente a Baronissi, la sarta si è cimentata nel lavoro artigianale che, oltre ad esprimere la sua innata laboriosità, prova a restituirle dignità e speranza.

La mascherina che non è un presidio medico e dovrà essere lavata e igienizzata prima dell'utilzzo, ha un costo di 2 euro che andrà devoluto interamente a Nihad. Per informazioni: Equa Tienda in via Iannelli (alle spalle di piazza Portanova).