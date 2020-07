Tutti uniti per Mattia: gli Ultras a sostegno del piccolo salernitano affetto da leucemia

Tutti uniti per Mattia, bambino salernitano che, come tutti i bambini dovrebbe e vorrebbe giocare, pensare al proprio futuro immaginando di coronare i propri sogni così come fanno i piccoli scoprendo man mano le gioie e le meraviglie della vita. Mattia, che non ha ancora 10 anni, però, è risultato affetto da leucemia linfoblastica acuta a cellule T diagnosticata presso l’azienda ospedaliera Santobono- Pausilipon di Napoli e, pertanto, ha iniziato le cure secondo il protocollo nazionale “High risk" Aieop - Bmf Lla 2017. Così, i gruppi Ultras della Salernitana hanno deciso di aiutarlo, aderendo con entusiasmo ad una causa sicuramente nobile su espressa richiesta della famiglia.

La nota degli Ultras

Mattia ha bisogno del nostro aiuto e di tutti quelli che vorranno aiutare Lui e la Sua famiglia che, con grande forza amore e dignità, sta combattendo ogni giorno per trovare la forza di andare avanti. Mattia è un bambino forte un vero EROE e noi non vogliamo essere da meno e intendiamo partecipare, con grande coinvolgimento emotivo, ad una raccolta fondi a Lui dedicata sulla piattaforma GOFUNDME che vedrà come beneficiario dei fondi raccolti SOLO ED ESCLUSIVAMENTE il papà Antonio che ha dato la disponibilità ad essere nominato beneficiario unico e ci ha espressamente autorizzato ad effettuare tale raccolta. Chiediamo l'aiuto di TUTTI perché solo con l'aiuto di tutti i sogni e le imprese si realizzano. In nessun modo Noi potremo gestire i fondi raccolti che saranno nella TOTALE disponibilità della famiglia che potranno utilizzare tali fondi per gli usi che riterranno più opportuni e necessari. NESSUNO è autorizzato a chiedere soldi per tale iniziativa e chi volesse contribuire potrà farlo versando esclusivamente sulla citata piattaforma al link Gofundme.com/f/gli-ultras-a-fianco-di-mattia