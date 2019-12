“Studio medico specialistico solidale” a Laurito: locali gratis ai medici che offrono visite a chi ha bisogno

Locali gratis per i medici disposti ad effettuare visite specialistiche gratuite ad anziani, bambini o persone in difficoltà, a Laurito. Secondo quanto disposto dall'amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Speranza, i medici di buona volontà avranno una location senza spese, in cambio di visite gratuite ai bisognosi.

I locali

Nell'ambito dell'iniziativa “Studio medico specialistico solidale”, si è già avviato l'iter per procedere alla sottoscrizione dei contratti annuali di comodato, nei locali della palestra comunale. Una idea solidale da elogiare.